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Общество

Минтруд предложил освободить от налогов ежемесячные выплаты при рождении детей

Минтруд предложил не облагать налогами ежемесячные выплаты семьям с низким доходом при рождении первого и второго ребенка. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В ведомстве отметили, что данные выплаты можно отнести к категории социального характера, так как они были введены в качестве дополнительных мер господдержки для сохранения позитивных демографических тенденций в стране.

«В этой связи в статью 217 Налогового кодекса РФ предлагается внести изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц, путем включения в доходы, не подлежащие налогообложению ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, осуществляемых в соответствии ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей », — говорится в пояснительной записке к документу.

По данным ведомства, в этом году за пособием на первого ребенка могут обратиться около 336 тыс. российских семей, где доходы ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного человека, установленного в каждом конкретном регионе. Сумма пособия будет установлена в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, в среднем по России она составляет около 10 тыс. рублей, пишет Росбалт.

В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о назначении ежемесячных выплат семьям с низким доходом при рождении первого и второго ребенка.

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