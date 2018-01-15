Водитель Daewoo Matiz погиб при столкновении с Opel на трассе Петербург - Невель

09:08, 16 января 2018, ПАИ

15 января в 19:10 на 338-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Vivaro. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 51-летний водитель Daewoo скончался на месте ДТП.

В 0:10 на 21-м километре дороги Заньково - Гривы - Перестрелово в Островском районе ВАЗ-2109 съехал в кювет и врезался в дерево. 35-летний водитель с ушибами и переломами доставлен в островскую больницу.