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Водитель Daewoo Matiz погиб при столкновении с Opel на трассе Петербург - Невель

15 января в 19:10 на 338-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Vivaro. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 51-летний водитель Daewoo скончался на месте ДТП.

В 0:10 на 21-м километре дороги Заньково - Гривы - Перестрелово в Островском районе ВАЗ-2109 съехал в кювет и врезался в дерево. 35-летний водитель с ушибами и переломами доставлен в островскую больницу.

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