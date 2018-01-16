Приём граждан проведёт прокурор области в Локне
В январе прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов проведёт личный прием граждан в прокуратуре Локнянского района (Локня, улица Первомайская, 30а). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Для встречи с Сергеем Беловым в срок до 16 января необходимо обратиться к прокурору Локнянского района Наталье Ивановой с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.