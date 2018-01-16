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Общество

Простимулировать рождаемость рекомендовал регионам Минтруд

Министерство труда и социальной защиты России рекомендовало властям регионов принять меры по повышению рождаемости. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно документу, ведомство предлагает ввести дополнительные выплаты для матерей, а также улучшить жилищные условия и создать 12-часовые детские сады. В письме отмечается, что такая поддержка «должна носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты», а также касаться всех семей, независимо от доходов.

Плановые показатели «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» власти субъектов РФ должны определить до 2020 года. После внесения всех предложений и рекомендаций документ будет отправлен на утверждение в правительство.

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