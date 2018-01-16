Два человека погибли из-за неосторожного обращения с огнем в Пскове и Невеле

09:42, 16 января 2018, ПАИ

15 января в 5:34 в Порхове на улице Германа в жилом доме выгорела кухня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на месте пожара обнаружена погибшей 60-летняя хозяйка дома. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

В 12:44 в Невеле на улице Кутузова по той же причине в жилом доме на две семьи огонь повредил кровлю. Кроме того, в одной квартире обгорела комната, а также кровля пристройки. Обнаружено тело мужчины, личность устанавливается.

В 16:02 в Плюссе на улице Ленина в бане сгорели кровля и потолочные перекрытия. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 16:28 в Невеле на улице Розы Люксембург из-за короткого замыкания электропроводки в бане огонь повредил стену и потолочное перекрытие.