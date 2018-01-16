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Общество

Новый ГОСТ для водки появится в России в 2019 году

В России утвердят новые требования для производства водки. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт, алкоголь планируется выпускать по новому стандарту в рамках специального ГОСТа, который вступит в силу с 2019 года.

В ведомстве отметили, что новая версия ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Технические условия» пока еще не утверждена.

«В их названии фигурирует словосочетание «российское качество». Это подчеркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков. В основном это касается повышенных физико-химических показателей», — добавили в Росстандарте.

Кроме того, производители смогут указывать в названии алкогольного напитка фразу «классическая водка» даже в том случае, если ее не будут изготавливать по новому ГОСТу.

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