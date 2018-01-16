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Общество

Дети старше десяти лет смогут самостоятельно путешествовать в поездах без родителей

Дети старше десяти лет уже в нынешнем году смогут самостоятельно путешествовать в поездах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петра Иванова.

По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Сейчас в компании изучают опыт других перевозчиков. 

Пока родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник в поезд не посадит. 

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