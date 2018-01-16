Дети старше десяти лет смогут самостоятельно путешествовать в поездах без родителей

10:55, 16 января 2018, ПАИ

Дети старше десяти лет уже в нынешнем году смогут самостоятельно путешествовать в поездах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на генерального директора АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Петра Иванова.

По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Сейчас в компании изучают опыт других перевозчиков.

Пока родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник в поезд не посадит.