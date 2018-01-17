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Общество

День детей-изобретателей отмечается в мире 17 января

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений, или День детей-изобретателей. Как сообщает calend.ru, датой праздника выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (1706-1790).

Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет. В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внес неоценимый вклад в мировую науку. Некоторые умозаключения ученого на много десятков лет опередили эпоху. Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки.

Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата - незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе.

В 1930 году 16-летний Джордж Ниссен создал батут. Наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, он обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, но подросток задумался и решил смастерить «подпрыгивающую установку», на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.

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