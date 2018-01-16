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Общество

Россиянки стали реже официально оформлять брак

За последние пять лет в России сократилось число женщин, желающих официально оформлять брак. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно опросу, в 2017 году только 40,8% гражданских жен собирались оформлять отношения официально, даже если в ближайшее время не планируется беременность. Доля женщин, которые планировали выйти замуж после рождения ребенка, за пять лет снизилась с 64,7 до 55,3%.

По словам экспертов, тенденция связана с выравниванием социальных ролей мужчин и женщин. В прошлом году жениться планировали 39% гражданских мужей по сравнению 37% в 2012 году.

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