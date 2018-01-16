Заместитель прокурора области встретится с жителями Дедовичей
В январе заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведет личный прием граждан в Дедовичах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для встречи с Виктором Борисенко необходимо до 16 января обратиться к исполняющему обязанности прокурора Дедовичского района Надежде Новик с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.
Приём пройдет в прокуратуре Дедовичского района, расположенной по адресу: посёлок Дедовичи, улица Комсомольская, 7.