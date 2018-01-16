Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Опочке

11:18, 16 января 2018, ПАИ

Днём 15 января в Опочке на улице Коммунальной полицейские задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушителем оказался 32-летний житель Красногородска. Он управлял автомобилем ВАЗ-21214.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.