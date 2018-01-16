Предварительно обсуждать резонансные проекты на площадке «Единой России» предложил Андрей Турчак

10:13, 16 января 2018, ПАИ

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак считает, что все потенциально резонансные инициативы законодателей должны проходить предварительное обсуждение на партийной площадке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Андрей Турчак напомнил, что проект поправок в закон «Об охоте и охотничьих угодьях...» (о запрете контактной притравки животных) вызвал дискуссии и разногласия среди законодателей, а также неоднозначную реакцию общества.

«Убежден, что подобные, потенциально резонансные инициативы, прежде чем стать предметом общественного обсуждения, а уж тем более законодательной инициативой, должны предварительно обсуждаться на партийной площадке. Тем более, что комиссии и проекты, существующие в рамках президиума Генсовета партии, предоставляют много таких возможностей», – сказал он.

Секретарь Генсовета также отметил, что согласительная комиссия по данному законопроекту приступит к работе в ближайшее время, и это станет, по его словам, важным прецедентом и хорошим опытом по выработке общих подходов к резонансным темам.

Секретарь псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов согласился с тем, что законодательные инициативы, которые вызывают большой общественный резонанс, требуют предварительного обсуждения на дискуссионных площадках. «Это могут быть и круглые столы, и обсуждения с общественными организациями, и наша партийная площадка, - уточнил Котов. - Мы, депутатская фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании, понимаем, что перед принятием законопроектов нужно выяснить мнение людей, поэтому рассматриваем их на заседании фракции, приглашаем заинтересованные стороны и учитываем озвученные замечания и предложения».

Что касается конкретного законопроекта о запрете контактной притравки животных, то секретарь регионального отделения партии отметил: «Я всё-таки считаю, что следовало бы узнать позицию профессиональных охотников. Это сфера деятельности, которая касается большого количества людей - много тех, кто увлекается охотой, кто занимается разведением охотничьих собак, и не учитывать их интересы нельзя. Это очень правильная инициатива - выслушать мнение всех сторон и только после этого принять решение».