Жизненно важные лекарства подешевели в России

11:34, 16 января 2018, ПАИ

В России на 1,8% снизились цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росздравнадзор.

Как отметили в Минздраве, на снижение цен повлияла государственная политика регулирования цен на жизненно важные лекарства. При этом уточняется, что больше всего - на 2,1% - подешевели недорогие препараты из ценовой категории до 50 рублей. В сегменте лекарств по цене от 50 до 500 рублей снижение составило чуть менее 2%.

Кроме того, на процент подешевели медикаменты, которые стоили дороже 500 рублей.