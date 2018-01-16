Россияне стали брать больше кредитов

12:37, 16 января 2018, ПАИ

В России на 12% выросло количество новых кредитов. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро, при этом, объем кредитования увеличился на 36%.

С января по ноябрь 2017 года российские банки выдали 30,37 миллиона новых кредитов на сумму более 4,91 триллиона рублей. За аналогичный период прошлого года было выдано 27,16 миллиона кредитов на 3,62 триллиона рублей.

В сегменте ипотеки объемы кредитования выросли на 39% (823 тысячи кредитов на 1,53 триллиона рублей). Кроме того, на четверть выросло количество автокредитов - около 390 тысяч на 295 миллиардов рублей.