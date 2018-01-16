17-летняя великолучанка украла кошелёк у 82-летней пенсионерки

12:41, 16 января 2018, ПАИ

17-летняя великолучанка украла кошелёк у 82-летней пенсионерки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках 15 января около 14:00 у дома по проспекту Гагарина к пенсионерке подошла девушка и предложила помочь донести сумку до квартиры. В подъезде незнакомка незаметно вытащила из сумки пенсионерки кошелек, в котором было более пяти тысяч рублей, после чего скрылась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемой установлена. Ей оказалась безработная великолучанка, которая, отмечают в полиции, и ранее не отличалась законопослушным поведением. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.