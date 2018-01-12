Нарушения при ввозе ветеринарного препарата из Великобритании выявлены на псковском складе

12:55, 16 января 2018, ПАИ

На одном из псковских складов временного хранения выявлены нарушения при ввозе ветеринарного препарата премикс «Премьер Ультрамикс S», произведенного предприятием Великобритании Premier Nutrition division of AB AGRI. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля было выявлено, что на упаковках груза, в которую был помещен «Премьер Ультрамикс S», есть признаки замены маркировочных этикеток. Также на бумажной этикетке отсутствовала информация о дате выработки, номере партии, содержании карбоната кальция, входящего в состав премикса.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства выпуск груза запрещен, инспекторы оформили декларацию о возврате груза.