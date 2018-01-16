В Псковской области работает горячая линия по вопросам предоставления ежемесячных выплат из средств материнского капитала

13:06, 16 января 2018, ПАИ

В отделении Пенсионного фонда России по Псковской области работает телефон областной горячей линии по вопросам предоставления малообеспеченным семьям ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Получить полную информацию о необходимом комплекте документов, сроках обращения и местах приема заявлений, расчете среднедушевого дохода семьи и другим вопросам, касающимся получения выплат, можно по телефону (8 8112) 56-62-19

Территориальные органы Пенсионного фонда готовы к приему заявлений от жителей региона. Семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, могут обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда или подать заявление через МФЦ.

В соответствии с законом № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28 декабря 2017 года право на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала имеют семьи, с доходом в расчете на члена семьи ниже 17 тысяч 697 рублей. Это 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 года в Псковской области.

Сумма ежемесячной выплаты для семей, проживающих в нашем регионе, будет составлять 10 тысяч 652 рублей, это размер прожиточного минимума на ребёнка в нашем регионе за II квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.