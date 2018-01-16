Зимняя сессия школы «Камертон» прошла в Псковском колледже искусств

13:13, 16 января 2018, ПАИ

В дни школьных каникул в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась зимняя сессия областной музыкальной школы для одаренных детей «Камертон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Юные музыканты из Пскова и области приехали в колледж искусств на вторую в учебном году сессию. Первая сессия школы «Камертон» прошла в начале ноября, а заключительная соберёт учащихся в марте.

Учебный график состоял из занятий с преподавателями по специальным дисциплинам (фортепиано, оркестровые струнные, духовые инструменты, инструменты народного оркестра, вокал), а также сольфеджио и музыкальной литературе.

На творческом вечере члена Союза композиторов России Татьяной Лаптевой ребята познакомились с современным музыкальным воплощением стихотворений А. С. Пушкина.

По словам организаторов, большое впечатление произвело на учащихся школы «Камертон» посещение концерта симфонического оркестра Псковской областной филармонии, дирижёры - Эдуарда Банько (Псков) и Иван Столбов (Санкт-Петербург), а также выступление Валерии Стенькиной (сопрано, Санкт-Петербург, Мариинский театр).

Напомним, что в числе учащихся школы «Камертон» - молодые талантливые музыканты, победители международных, межрегиональных и областных конкурсов, обладатели премии Государственного комитета Псковской области по культуре «Юные дарования Псковщины», премии по поддержке талантливой молодежи Государственного управления образования, активные участники региональных концертов и фестивалей.