Алексей Кириллов призвал псковичей не усложнять систему управления многоквартирным домом

11:24, 16 января 2018, ПАИ

«Усложнять ситуацию не надо, есть совет дома, так изберите его, не надо усложнять систему», - обратился к псковичам председатель Общественного совета при Госкомитете области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов сегодня, 16 января, в прямом эфире проекта ПАИ-live, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, согласно жилищному кодексу РФ, в каждом доме должен быть избран Совет дома и его председатель. Он добавил, что в теории каждый представитель подъезда должен принимать участие в работе Совета.

При этом общественник считает, что при наличии Совета дома выбирать старшего по дому нет необходимости. «В любом случае общее собрание собственников все решает», - пояснил Алексей Кириллов.