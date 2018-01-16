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Общество

Снег и мороз ожидаются в Псковской области 17 января

17 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде небольшого снега, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -7 до -12 градусов, днём -  от -2 до -7.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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