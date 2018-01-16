Снег и мороз ожидаются в Псковской области 17 января

18:18, 16 января 2018, ПАИ

17 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, осадки в виде небольшого снега, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -7 до -12 градусов, днём - от -2 до -7.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.