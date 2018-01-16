Алексей Кириллов: Управляющие компании Пскова не хотят общаться с собственниками

11:53, 16 января 2018, ПАИ

«У нас все проблемы возникают от того, что управляющие организации не очень хотят с нами общаться», - заявил председатель общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов в эфире проекта ПАИ-live 16 января.

Кроме того, по его словам, управляющие организации зачастую недобросовестно относятся к спискам собственников, поэтому оперируют устаревшими данными. «Жилищный кодекс внесены изменения, появилось чёткое указание для управляющих компаний, как вести эти списки. Управляющие организации обязаны вести работу по определению собственников», - подчеркнул он и добавил, что общение между «управляйками» и жильцами должно проходить постоянно, чтобы совет дома и жильцы имели оперативную информацию о состоянии общего имущества.

Алексей Кириллов отметил, что любой надзор начинается с внутренней организации. «Контролировать деятельность управляющей организации может только совет дома, общее собрание собственников, и самая большая проблема – организовать такое собрание», - уверен он.