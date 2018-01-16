Псковичи почти перестали обращаться к общественникам по вопросам капремонта

13:31, 16 января 2018, ПАИ

За последние полгода к председателю общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководителю общественной организации «Все дома» Алексею Кириллову поступило минимальное число обращений по поводу капремонта. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По словам Алексея Кирилова, не было обращений по поводу качества работ, взаимодействию с подрядчиками. «Было одно по поводу переноса срока на более ранний, одно – по зачету стоимости ранее выполненного капремонта», - добавил спикер. Он подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом количество обращений сильно сократилось – на 90%.

Алексей Кириллов также сказал, что в ближайшее время устроит рейд по объектам и проверит качество капремонта.