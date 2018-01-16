Алексей Кириллов: Идея вывоза мусора из Пскова в Порхов родилась не спонтанно

12:04, 16 января 2018, ПАИ

«Любой полигон вызывает некоторые опасения, но думаю, что не до такой степени, чтобы дискредитировать требования федерального законодательства», - подчеркнул председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов, комментируя ситуацию с перенаправлением потоков мусора из Пскова на полигон для ТБО в Порховский район. В прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 16 января, он заявил, что идея вывоза мусора из Пскова в Порхов родилась не спонтанно, этому процессу предшествовала кропотливая работа.

Напомним, что с 1 января компания «АСПО», которая занимается вывозом мусора из Пскова, подняла тариф на свои услуги в связи с закрытием городской свалки и началом вывоза отходов на полигоны Печорского, Порховского и Палкинского районов.

Общественник добавил, что 15 января в Порхове состоялась встреча вице-губернатора Александра Кузнецова с местными жителями по вопросу вывоза мусора. Он отметил, что люди приводят «обоснованные документы, но с другой стороны идет исполнение законодательства». По мнению Алексея Кириллова, недовольство порховичей связано с недостатком информирования населения. В связи с этим он призвал управляющие компании активнее информировать о произошедших изменениях население.

«Понятно, что будут вноситься какие-то изменения. Мы идем к единому региональному оператору по обращению с ТБО, там совершенно иные требования будут», - добавил Алексей Кириллов.