0
20:14
Изменения в генплан Пскова рассмотрели участники публичных слушаний
18:42
22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды»
18:41
Более 500 тысяч гостей ожидаются в Пскове во время Ганзейских дней
18:12
Проблемы жителей избирательного округа №8 решали власти Пскова 16 января (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:45
Благоустройством территории возле Перинатального центра Пскова займётся застройщик
16:22
Задание на дом: ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ВИДЕО)
15:54
Недостроенное здание рядом с Народной, 15 в Пскове планируется разобрать
Еще новости
Общество

Алексей Кириллов: Идея вывоза мусора из Пскова в Порхов родилась не спонтанно

«Любой полигон вызывает некоторые опасения, но думаю, что не до такой степени, чтобы дискредитировать требования федерального законодательства», - подчеркнул председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов, комментируя ситуацию с перенаправлением потоков мусора из Пскова на полигон для ТБО в Порховский район. В прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 16 января, он заявил, что идея вывоза мусора из Пскова в Порхов родилась не спонтанно, этому процессу предшествовала кропотливая работа.

Напомним, что с 1 января компания «АСПО», которая занимается вывозом мусора из Пскова, подняла тариф на свои услуги в связи с закрытием городской свалки и началом вывоза отходов на полигоны Печорского, Порховского и Палкинского районов.

Общественник добавил, что 15 января в Порхове состоялась встреча вице-губернатора Александра Кузнецова с местными жителями по вопросу вывоза мусора.  Он отметил, что люди приводят «обоснованные документы, но с другой стороны идет исполнение законодательства». По мнению Алексея Кириллова, недовольство порховичей связано с недостатком информирования населения. В связи с этим он призвал управляющие компании активнее информировать о произошедших изменениях население.

«Понятно, что будут вноситься какие-то изменения. Мы идем к единому региональному оператору по обращению с ТБО, там совершенно иные требования будут», - добавил Алексей Кириллов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Изменения в генплан Пскова рассмотрели участники публичных слушаний
16 января 2018
Изменения в генплан Пскова рассмотрели участники публичных слушаний
22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды»
16 января 2018
22 января НТВ расскажет про попавшего в тюрьму по ложному обвинению журналиста «Псковской правды» 2
Более 500 тысяч гостей ожидаются в Пскове во время Ганзейских дней
16 января 2018
Более 500 тысяч гостей ожидаются в Пскове во время Ганзейских дней 2
Проблемы жителей избирательного округа №8 решали власти Пскова 16 января (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 января 2018
Проблемы жителей избирательного округа №8 решали власти Пскова 16 января (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Благоустройством территории возле Перинатального центра Пскова займётся застройщик
16 января 2018
Благоустройством территории возле Перинатального центра Пскова займётся застройщик
Задание на дом: ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ВИДЕО)
16 января 2018
Задание на дом: ПАИ-live с Алексеем Кирилловым (ВИДЕО)
Недостроенное здание рядом с Народной, 15 в Пскове планируется разобрать
16 января 2018
Недостроенное здание рядом с Народной, 15 в Пскове планируется разобрать 1
Администрация Пскова через суд потребует зарыть котлован на Народной, 4в
16 января 2018
Администрация Пскова через суд потребует зарыть котлован на Народной, 4в 1

Идет загрузка...