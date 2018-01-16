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Общество

Алексей Кириллов: Управляющие компании попали в сложную ситуацию с точки зрения лицензирования

«С точки зрения лицензионного надзора, управляющие компании попали в более сложную ситуацию», - прокомментировал новшества в законодательстве председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов сегодня, 16 января, в прямом эфире проекта ПАИ-live, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Кириллов напомнил, что с этого года упрощается процедура лицензирования управляющих компаний, кроме того, появились сроки лицензии - 5 лет. Также упростилась процедура отзыва лицензий, расширились штрафные санкции.

Кроме того, общественник рассказал о проведении собраний жильцов. По его словам, в конце каждого собрания должен составляться протокол, являющийся официальным документом.

При этом Алексей Кириллов отметил, что все проблемы происходят из-за неправильной организации общего собрания, неправильного оформления протоколов.

«Потеряно доверие ко всему: мы не верим себе, мы не верим соседям, не верим управляющим компаниям, хотя сами наступаем на те же грабли, не посещая общие собрания и халатно относясь к своей подписи», - сказал он в прямом эфире.

Говоря о предоставлении управляющей компанией услуг жильцам, Алексей Кириллов отметил, что решение принимают только собственники, договариваясь с управляющей компанией. Также он уточнил, что если управляющая компания сэкономила денежные средства, согласованные с жильцами, и качество услуги не пострадало, то она может оставить эти неиспользованные деньги себе. По его мнению, это подтверждает то, что управляющая компания не может потратить денег больше, чем ей дали изначально. «Это лишний раз заставит собственников понимать, из чего состоит тариф», - заявил общественник.

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