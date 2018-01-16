«Псковэнерго» готовит лыжную базу «Юность» к приему сильнейших биатлонистов России

12:12, 16 января 2018, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимают дополнительные меры по подготовке энергообъектов, задействованных в схеме электроснабжения лыжной базы «Юность» в деревне Смоленка Островского района. В начале февраля здесь пройдут отборочные Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Как рассказал директор Западных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Сазонов, сегодня энергетики уже провели внеплановое обследование технического состояния всей электросетевой инфраструктуры, в том числе линий освещения лыжных трасс, а также установили четыре временных распределительных устройства для электроснабжения генераторов снежных пушек. Все четыре специальные снегогенераторные установки уже задействованы в оснеживании лыжных трасс – к соревнованиям по биатлону высота снежного покрова должна быть не менее 40 см.

«Сегодня мы можем говорить о том, что энергообъекты полностью готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение всей задействованной инфраструктуры, спортивных и зрительских площадок, - подчеркнул Александр Сазонов. Но мы не собираемся ослаблять контроль. В дни проведения ответственного мероприятия к дежурству будет привлечены дополнительные бригады из РЭС №3 Западных электрических сетей. На случай возникновения нештатных ситуаций подготовлены к работе передвижные дизель-генераторы».

Заезд спортсменов на лыжную базу «Юность» для участия в организованных тренировках к отборочным юниорским соревнованиям на первенство мира по биатлону ожидается уже на следующей неделе. Открытие Всероссийских соревнований запланировано на 5 февраля.