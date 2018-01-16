Воспитанники воскресной школы «Ковчег» организовали рождественский концерт в великолукском Центре помощи детям

13:57, 16 января 2018, ПАИ

Воспитанники воскресной школы «Ковчег» Центра духовного образования Великолукской епархии поздравили с Рождеством Христовым ребят из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

Перед началом концерта директор воскресной школы «Ковчег» Жанна Рахманова поздравила воспитанников и воспитателей Центра и напомнила всем присутствующим о том, как появился в мир спаситель мира, а также рассказала о традициях празднования в дни святок, о детском празднике чуда и радости.

«Святки - это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господня и в эти святые дни люди особенно радуются и делятся этой радостью с другими, вот и мы с воспитанниками воскресной школы решили устроить рождественский концерт для ребят из детского дома», - отметила Жанна Рахманова.

Открыл концерт праздничный кондак Рождества Христова. Воспитанники воскресной школы прочитали стихотворения русских авторов, посвященные празднику, исполнили вокальные музыкальные и инструментальные произведения. В кульминационной части программы ребята представили спектакль «Вифлеемская ночь».

На празднике присутствовали более 60 воспитанников Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей от 3 до 15 лет. Всем детям вручили сладкие подарки, фрукты, а также книги о Рождестве Христовом.