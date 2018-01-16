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Великолукские лучницы завоевали медали на Кубке России в Орле

Великолукские спортсменки завоевали медали на Кубке России по стрельбе из лука в зале, который прошёл в Орле с 9 по 14 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В личном зачете Александра Савенкова заняла второе место. В командном зачете сборная в составе Киры Андреевой, Софьи Фадеевой и Ники Снетковой стала третьей.

Спортсменки тренируются под руководством Виталия Андреева и Дмитрия Фазанова.

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