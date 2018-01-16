Великолукские лучницы завоевали медали на Кубке России в Орле

14:06, 16 января 2018, ПАИ

Великолукские спортсменки завоевали медали на Кубке России по стрельбе из лука в зале, который прошёл в Орле с 9 по 14 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В личном зачете Александра Савенкова заняла второе место. В командном зачете сборная в составе Киры Андреевой, Софьи Фадеевой и Ники Снетковой стала третьей.

Спортсменки тренируются под руководством Виталия Андреева и Дмитрия Фазанова.