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Общество

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект, согласно которому водителей без ОСАГО будут штрафовать на 5 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Сергея Вострецова, стоимость ОСАГО составляет в среднем 5 тыс. 800 рублей, что намного меньше, чем существующий штраф за езду без полиса в 800 рублей.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение депутата поддержал президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, который отметил, что из 50 млн зарегистрированных в РФ автомобилей около 1 млн. эксплуатируются без страховок.

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