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Общество

Более чем на 20% снизилось число курящих взрослых людей в России

За последние 5-7 лет в России удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков - в три раза. Об этом заявила глава министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума 2018 года в РАНХиГС, сообщает «Известия».

Она также отметила, что основным приоритетом для системы здравоохранения России в этом году будет развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний. По словам Вероники Скворцовой, планируется расширить возможности для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, включая пациентов с паллиативной онкологией.

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