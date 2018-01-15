Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов в ООО «СТВ-Псков» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года
ООО «СТВ-Псков» информирует о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения агитационных материалов на выборах президента РФ в 2018 году.
Изготовление и размещение ООО «СТВ-Псков» агитационных материалов на рекламных носителях (билбор,сити-борд,сити-формат)
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Наименование
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Стоимость
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Размещение на конструкции билборд (цена зависит от места расположения конструкции и стороны)
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От 18 000 – 25 000 рублей
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Размещение на конструкции сити-борд (цена зависит от места расположения конструкции и стороны)
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15 000-20 000 рублей
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Размещение на конструкции сити-формат (цена зависит от места расположения конструкции и стороны)
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4000-5000 рублей
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Печать постера 1*2х1*8 метра
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2000 рублей
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Печать плаката 3х6 метров с люверсами (в зависимости от плотности материала)
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3800-5000 рублей
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Монтаж плаката на конструкции билборд
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2500 рублей
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Демонтаж плаката (при необходимости)
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1500 рублей