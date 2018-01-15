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Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов в ООО «СТВ-Псков» к выборам президента РФ 18 марта 2018 года

ООО «СТВ-Псков» информирует о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения агитационных материалов на выборах президента РФ в 2018 году.

Изготовление и размещение ООО «СТВ-Псков» агитационных  материалов на рекламных носителях (билбор,сити-борд,сити-формат)

Наименование

Стоимость

Размещение на конструкции билборд (цена зависит от места расположения конструкции и стороны)

От 18 000 – 25 000 рублей

Размещение на конструкции сити-борд (цена зависит от места расположения конструкции и стороны)

15 000-20 000 рублей

Размещение на конструкции сити-формат (цена зависит от места расположения конструкции и стороны)

4000-5000 рублей

Печать постера 1*2х1*8 метра

2000 рублей

Печать плаката 3х6 метров с люверсами (в зависимости от плотности материала)

3800-5000 рублей

Монтаж плаката на конструкции билборд

2500 рублей

Демонтаж плаката (при необходимости)

1500 рублей

 

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  • Выборы президента - 2018
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