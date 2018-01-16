О картах выдуманных миров расскажут 18 января в Псковской областной библиотеке
18 января в 14:30 в Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, дом 2) состоится открытая лекция «Литературная картография: карты выдуманных миров». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Перед студентами колледжа Псковского государственного университета и читателями библиотеки выступит доцент кафедры географии Наталья Теренина.
Вход свободный. Телефон для справок: 72-84-16.