Направленные на развитие отечественной анимации законопроекты рассмотрит Госдума

15:41, 16 января 2018, ПАИ

19 января депутаты Государственной Думы РФ рассмотрят пакет правительственных законопроектов, направленных на создание условий для развития отечественной анимационной отрасли и повышение ее конкурентоспособности, сообщается на сайте Госдумы РФ.

В пояснительной записке отмечается, что порядка 80% себестоимости анимации составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Срок производства мультфильмов составляет от двух до пяти лет. Поэтому с учетом этих факторов, инвестиции в данную отрасль практически отсутствуют.

В связи с этим в законопроектах предлагается установить на 2018-2023 годы льготный тариф страховых взносов в размере 14% для российских организаций, занимающихся производством и реализацией анимационной аудиовизуальной продукции (для основной категории плательщиков их размер составляет 30% фонда оплаты труда). А также льготной тариф страхового взноса в Пенсионный фонд России в размере 8%.

«Это позволит российским организациям анимационного кино снизить себестоимость продукции, а также привлечь высококвалифицированных специалистов из смежных областей, например, из отрасли информационных технологий», - отмечается в пояснительной записке.