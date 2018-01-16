Великолучанка отправилась во Францию на очередной этап Кубка мира по стрельбе из лука

17:14, 16 января 2018, ПАИ

Великолучанка Александра Савенкова отправилась в Ним (Франция) на очередной этап Кубка мира по стрельбе из лука в помещении. В общем зачете Кубка Александра сегодня шестая, сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Перед этим Александра Савенкова завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по стрельбе из лука в зале на дистанции 18 метров, которые проходят с 13 по 16 января в Орле. В состязаниях принимают участие спортсмены 16 государств – Молдова, Казахстан, Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Латвия, Белоруссия, Дания, Мексика, Грузия, Украина, Кыргызстан. Среди спортсменов - чемпион и рекордсмен мира Стефан Хансен (Дания), серебряная призерка Олимпиады Аида Роман (Мексика), победитель молодежного кубка Европы Дан Олару (Молдова).

Остальная часть псковской делегации продолжит участие в Чемпионате России, который начнется в Орле 16 января, и Первенстве страны, которое также пройдет там же с 20 января.