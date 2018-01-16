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Общество

Счетная палата предложила объединить государственные внебюджетные фонды

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова предложила объединить Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру. Об этом она заявила на IX Гайдаровском форуме, сообщает Российская газета.

По её мнению, ресурсы, которые фонды затрачивают на информатизацию достаточно большие. «В этой связи, мы предлагаем рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единый государственный внебюджетный фонд, который бы объединил все эти фонды», — сказала глава Счетной палаты.

По её словам, сейчас расходы на содержание внебюджетных фондов составляют 143,8 миллиарда рублей, а численность их работников - 162 тысячи 800 человек.

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