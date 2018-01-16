Псковские стрелки приняли участие в соревнованиях в Ижевске

17:40, 16 января 2018, ПАИ

Псковские спортсмены приняли участие в Чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, которые прошли в Ижевске в период с 4 января по 11 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В личных зачетах Павел Юдин в упражнении МП-6 занял 23-е место, в МП-8 – 18-е. В ПП-4 Павел Юдин и Дарья Васильева стали 16-ми. При выполнении упражнения ПП-3 на первом старте Павел Юдин завоевал 7-е место, на втором – 16-е. В МП-5ж Анна Веселова оказалась на 32-м месте, в ПП-2 на 54-м. Дарья Васильева в МП-5ж стала на 36-й, в ПП-2 – на первом старте 34-й, на втором – 37-й.

В упражнении МВ-5ж 39 место заняла Елена Пугачева, а в ВП-4ж оказалась на 74-м.

Тренирует спортсменов Ольга Чернобровкина.