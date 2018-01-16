Избирателей Псковской области пересчитают

14:51, 16 января 2018, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов призвал качественно провести учёт избирателей перед выборами президента РФ, отметив, что это одно из обстоятельств, которое свидетельствует о легитимности голосования. Об этом он заявил на совещание по вопросу обеспечения координации деятельности избирательных комиссий, органов госвласти и местного самоуправления на территории Псковской области в рамках подготовки к президентским выборам, которое сегодня, 16 января, провёл заместитель врио губернатора Николай Цветков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаил Иванова, выборы в сентябре 2017 года показали, что имеются определённые недостатки в учёте избирателей: порядка 2,5 тысяч человек стояли на двойном учёте - в Псковской области и каком-то ещё регионе. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась в стране в целом, в общем по России с двойной регистрацией оказался примерно миллион избирателей.

Михаил Иванов рассказал, что после начала избирательной кампании на территории Псковской области проводилась большая работа по учёту избирателей, в ходе которой были выявлены 7 тыс. 110 человек, числившихся в списке избирателей. По факту же эти люди либо умерли, либо уехали из региона.

«Работа будет продолжаться до 18 марта, до последнего дня - дня голосования», - заявил председатель облизбиркома. Он обратил внимание на то, что начиная с 1 марта, информация о численности проживающих избирателей будет собираться ежедневно.

В этой связи Михаил Иванов призвал регистрационные органы не ослаблять работу, чтобы списки избирателей были объективными.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы выборы прошли на высоком уровне», - подчеркнул глава облизбиркома.