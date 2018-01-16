Жители Купуя поблагодарили Александра Козловского за новую остановку

18:13, 16 января 2018, ПАИ

Жители деревни Купуй Великолукского района поблагодарили депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского за новую автобусную остановку. Об этом Псковскому агентству информации сообщила помощник парламентария.

В деревне проживают более ста жителей, ко многим приезжают родственники, здесь много дач. Однако, у деревни не было цивилизованной остановки. «Лет тридцать назад это было понятно, – рассказал Александр Иванов, который часто приезжает в свой дом в Купуе. – Тогда и машин было немного, и тяжелогрузы появлялись редко. Но сейчас автомобильное движение очень оживленное, а идти от места, где останавливался автобус, приходилось прямо по трассе, причем по ходу движения. Это и правилам дорожного движения противоречит, и очень не безопасно. Старики-пенсионеры, мамы с маленькими детишками рисковали каждый раз угодить под колеса. А уж оказаться облитым грязью из-под стремительно проезжающих машин – это в обязательном порядке».

Жители Купуя единогласно пришли к мнению – нужно сделать остановку у самой деревни. Решением проблемы занялась инициативная группа в составе Галины Шматко, Александра Иванова и Юрия Суслова. «Куда мы только не обращались! – отметил Александр Иванов. – Но в итоге нас просто отправляли из одного органа в другой, вместо решения проблемы мы получали отписки и ходили по бюрократическому кругу».

Галина Шматко, которая постоянно живет в Купуе, записалась на прием к депутату Государственной Думы РФ от Псковской области Александру Козловскому. Он пообещал помочь, и в результате в месте, которое указали жители, была сделана площадка с бордюром, её заасфальтировали и поставили знак остановки. Крытый комплекс, заметил Александр Иванов, здесь не нужен, ведь люди сразу из автобуса идут в деревню.

«За любое дело хорошее дело принято благодарить, и мы, жители Купуя, очень благодарны Александру Козловскому за помощь», - отметил Александр Иванов, подчеркнув, что он передает слова признательности от всех купуйцев, в первую очередь, от людей пожилого возраста, которым теперь стало намного проще добираться до дома.