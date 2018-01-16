Жители Купуя поблагодарили Александра Козловского за новую остановку
Жители деревни Купуй Великолукского района поблагодарили депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского за новую автобусную остановку. Об этом Псковскому агентству информации сообщила помощник парламентария.
В деревне проживают более ста жителей, ко многим приезжают родственники, здесь много дач. Однако, у деревни не было цивилизованной остановки. «Лет тридцать назад это было понятно, – рассказал Александр Иванов, который часто приезжает в свой дом в Купуе. – Тогда и машин было немного, и тяжелогрузы появлялись редко. Но сейчас автомобильное движение очень оживленное, а идти от места, где останавливался автобус, приходилось прямо по трассе, причем по ходу движения. Это и правилам дорожного движения противоречит, и очень не безопасно. Старики-пенсионеры, мамы с маленькими детишками рисковали каждый раз угодить под колеса. А уж оказаться облитым грязью из-под стремительно проезжающих машин – это в обязательном порядке».
Жители Купуя единогласно пришли к мнению – нужно сделать остановку у самой деревни. Решением проблемы занялась инициативная группа в составе Галины Шматко, Александра Иванова и Юрия Суслова. «Куда мы только не обращались! – отметил Александр Иванов. – Но в итоге нас просто отправляли из одного органа в другой, вместо решения проблемы мы получали отписки и ходили по бюрократическому кругу».
Галина Шматко, которая постоянно живет в Купуе, записалась на прием к депутату Государственной Думы РФ от Псковской области Александру Козловскому. Он пообещал помочь, и в результате в месте, которое указали жители, была сделана площадка с бордюром, её заасфальтировали и поставили знак остановки. Крытый комплекс, заметил Александр Иванов, здесь не нужен, ведь люди сразу из автобуса идут в деревню.
«За любое дело хорошее дело принято благодарить, и мы, жители Купуя, очень благодарны Александру Козловскому за помощь», - отметил Александр Иванов, подчеркнув, что он передает слова признательности от всех купуйцев, в первую очередь, от людей пожилого возраста, которым теперь стало намного проще добираться до дома.