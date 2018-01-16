Более миллиона подписей в поддержку выдвижения Путина собрали россияне

16:53, 16 января 2018, ПАИ

Россияне собрали более миллиона подписей в пользу самовыдвижения Владимира Путина в президенты России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на предвыборный штаб.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступили 1 млн 1 тыс. 459 подписей», — сообщили в штабе.

Напомним, что накануне, начал работу предвыборный сайт Владимира Путина. Портал имеет два адреса: putin2018.ru и путин2018.рф. На портале можно ознакомиться с биографией действующего президента, «дневником» его избирательной кампании и списком доверенных лиц.