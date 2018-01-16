Жилые дома загорелись в Псковском районе и Пушкинских Горах

16:41, 16 января 2018, ПАИ

16 января в 6:25 в Пушкинских Горах на улице Ермолаева произошел пожар в жилом доме на две семьи, в результате которого выгорела одна комната, вторая закопчена. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

В 7:28 в Псковском районе в деревне Ржевки в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причина пожара – аварийный режим работы печного оборудования.

Погибших и пострадавших нет.