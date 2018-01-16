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Жилые дома загорелись в Псковском районе и Пушкинских Горах

16 января в 6:25 в Пушкинских Горах на улице Ермолаева произошел пожар в жилом доме на две семьи, в результате которого выгорела одна комната, вторая закопчена. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

В 7:28 в Псковском районе в деревне Ржевки в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри. Причина пожара – аварийный режим работы печного оборудования.

Погибших и пострадавших нет.

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