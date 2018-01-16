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Общество

Мединский назвал «Движение вверх» самым удачным российским фильмом

Российская спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева является образцовым отечественным кинопродуктом, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Это, я считаю, вообще в некотором роде самый удачный, даже образцовый отечественный кинопродукт», — написал министр в авторской колонке на сайте агентства ТАСС. По мнению главы Минкультуры, режиссер картины «возвращается к якобы утраченным ценностям и смыслам великой школы советского кино и воспроизводит их в современном формате».

Министр отметил, что главным героем фильма является «команда, сборная, СССР, коллектив, единое целое, состоящее из ярких личностей и одухотворенное общей идеей, сплоченное общим трудом», а не тренер, роль которого исполнил Владимир Машков.

Он подчеркнул, что отечественный кинематограф нашел свой козырь, который поможет в конкуренции с зарубежным кино. Владимир Мединский заявил, что российские зрители хотели бы видеть «честные» фильмы «о себе и о своей стране, о своих проблемах, своих задачах и своих победах».

Фильм «Движение вверх» вышел в прокат 28 декабря 2017 года. Картина стала самой кассовой в истории российского кинематографа, заработав в прокате более 1,7 млрд рублей, побив рекорд «Последнего богатыря». 

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