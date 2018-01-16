Недостроенное здание рядом с Народной, 15 в Пскове планируется разобрать

15:54, 16 января 2018, ПАИ

Недостроенное здание рядом с домом №15 на улице Народной в Пскове планируется разобрать. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соответствующую инициативу озвучил глава Пскова Иван Цецерский во время контрольного выезда в избирательный округ №8 16 января.

Однако сначала на сессии Псковской городской Думы будет рассмотрен вопрос об обращении в адрес ГУ МЧС России по Псковской области. Специалисты должны провести обследование конструкций и вынести решение, представляет ли она опасность для людей. Только после этой процедуры недостроенное здание можно будет разобрать.

Жители дома на Народной, 15, пользуясь возможностью, пожаловались главе города на нехватку парковочных мест и другие недостатки, однако представитель подрядчика, который занимался завершением строительства здания, отметил, что проект прошел необходимую экспертизу, а, значит, претензий быть не может.