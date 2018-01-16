Галина Невалённая: Стать доверенным лицом Путина на выборах президента – это большая ответственность

18:22, 16 января 2018, ПАИ

Центризбирком России зарегистрировал список из 259 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ. В их числе – член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Псковской области Галина Неваленная. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России – это большая ответственность. На данном этапе мы должны максимально объединиться, консолидироваться, чтобы способствовать дальнейшему развитию нашей страны. Поскольку я – представитель медицинской сферы, одну из важнейших задач я вижу в том, чтобы способствовать развитию системы здравоохранения, в частности, в нашем регионе. Народный фронт – это связующее звено между властью и гражданами, а успешная реализация стоящих перед нами задач должна обязательно учитывать мнение людей и их оценку. Мне хорошо известны вопросы, которые стоят сейчас в сфере здравоохранения», – подчеркнула Галина Неваленная.

Галина Неваленная с 1985 года работает в системе здравоохранения региона. В настоящее время занимает должность главного врача в Псковской городской поликлинике, которая состоит из трех ранее обособленных учреждений и шести филиалов. В рамках деятельности регионального отделения ОНФ она является экспертом по вопросам социальной сферы, принимает активное участие в мероприятиях региональной повестки Народного фронта, выработке предложений для органов власти.

В поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России жители Псковской области ставят свои подписи. На выборы Путин идет как самовыдвиженец, то есть кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей.

Выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта.