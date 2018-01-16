Налоговые льготы для малоимущих готовит Правительство РФ

18:16, 16 января 2018, ПАИ

В ближайшее время Правительство России должно определиться по установлению налоговых льгот для малоимущих граждан. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на полях Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает агентство «Интерфакс».

«Мы постоянно это обсуждаем и понимаем, что на сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными... Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи. В ближайшее время определимся», - сказала Ольга Голодец.

Кроме того, она отметила, что сейчас люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсацию, в том числе за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов.

«Получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам», - заключила Ольга Голодец.