Двор дома 31 по Рижскому проспекту в Пскове в этом году будет отремонтирован

16:34, 16 января 2018, ПАИ

В этом году дворовая территория дома 31 по Рижскому проспекту и ещё семи прилегающих к нему будет отремонтирована. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров во время выезда в избирательный округ №8 депутатов Псковской городской Думы и главы города Ивана Цецерского 16 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Избранная в городской парламент по этому округу заместитель главы Пскова Елена Полонская отметила, что ремонт будет произведён в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», во дворе сделают дорожки, установят детскую площадку. Реконструкция, по словам парламентария, коснётся и проезда.

Алексей Захаров добавил, что заявка по данному двору уже одобрена и находится в числе приоритетных.