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Общество

Пристройку планируется возвести к псковскому лицею №4

В рамках федеральной программы, возможно, будет возведена пристройка к лицею №4 в Пскове (Коммунальная, 30). Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов во время контрольного выезда главы Пскова Ивана Цецерского и депутатов городской Думы  в избирательный округ №8 16 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Коновалов отметил, что необходимость в пристройке возникла в связи с высокой численностью учащихся в лицее. Также в рамках федеральной программы власти рассчитывают обустроить стадион этого учебного заведения.

Александр Коновалов пообещал директору лицея провести отдельную встречу по включению этой школы в федеральную программу.

Заместитель главы города Елена Полонская, которая избрана в гордуму по округу №8,  рассказала, что в 2011 году вокруг лицея №4 был установлен забор, но секции начали воровать, в 2017 году забор заменили, а через месяц кражи возобновились.

Иван Цецерский предложил установить камеры наружного наблюдения, а на школьном заборе повесить таблички о том, что ведётся видеонаблюдение.

Кроме того, Елена Полонская отметила, что территорию школы также необходимо дополнительно осветить.

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