Пристройку планируется возвести к псковскому лицею №4

17:48, 16 января 2018, ПАИ

В рамках федеральной программы, возможно, будет возведена пристройка к лицею №4 в Пскове (Коммунальная, 30). Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов во время контрольного выезда главы Пскова Ивана Цецерского и депутатов городской Думы в избирательный округ №8 16 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Коновалов отметил, что необходимость в пристройке возникла в связи с высокой численностью учащихся в лицее. Также в рамках федеральной программы власти рассчитывают обустроить стадион этого учебного заведения.

Александр Коновалов пообещал директору лицея провести отдельную встречу по включению этой школы в федеральную программу.

Заместитель главы города Елена Полонская, которая избрана в гордуму по округу №8, рассказала, что в 2011 году вокруг лицея №4 был установлен забор, но секции начали воровать, в 2017 году забор заменили, а через месяц кражи возобновились.

Иван Цецерский предложил установить камеры наружного наблюдения, а на школьном заборе повесить таблички о том, что ведётся видеонаблюдение.

Кроме того, Елена Полонская отметила, что территорию школы также необходимо дополнительно осветить.