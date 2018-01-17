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Общество

Новогодние желания воспитанников красногородского детсада исполнили помощники Детского фонда

Очередное выездное мероприятие состоялось в рамках акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Стань Дедом Морозом!» 15 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе благотворительной организации, в Красногородском детском саду «Колосок» прошёл праздник, приуроченный к Старому Новому году – на новогодней ёлке были вручены подарки более чем 30 воспитанникам детского сада. 

В новогоднем празднике традиционно приняли участие волонтёры канистерапии – Елена Балыкова и Александра Руднёва, а также их питомцы – Чиф и Тайна. После представления, на котором собаки показали несколько трюков, настало время интерактивной части программы, где ребята смогли поиграть с хвостатыми волонтёрами, потрогать и погладить их.

31 подарок для малышей из наиболее нуждающихся семей удалось собрать благодаря участию неравнодушных жителей города Пскова. Активное участие в акции приняли студенты Псковского государственного университета, которые исполнили 15 детских желаний. Кроме того, ещё одно желание исполнили члены добровольческого студенческого отряда «СДОбром». 

В мероприятии также приняла участие уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Детский фонд благодарит её за решение транспортного вопроса.

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