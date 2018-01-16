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Общество

Задержаны подозреваемые в совершении серии разбойных нападений в Псковской области

Подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на территории Псковской области задержали псковские полицейские вместе с коллегами из Санкт-Петербурга.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 7 декабря 2017 года в поселке Бежаницы  в местном  магазине были открыто похищены золотые изделия на сумму около двух миллионов рублей.

Затем 20 декабря 2017 года в городе Великие Луки неизвестный в маске под угрозой пистолета совершил разбойное нападение в  ювелирном  магазине на проспекте Ленина. Здесь же утром 4 января 2018 года  злоумышленник  с оружием совершил аналогичное преступление.

А вечером того же дня в Бежаницах из кассы магазина неизвестный под угрозой пистолета  похитил около 30 тысяч рублей и скрылся.

По всем этим фактам были возбуждены уголовные дела.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий  сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии с оперативниками из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области при совершении разбойного нападения на салон сотовой связи в Санкт-Петербурге задержали группу лиц из пяти человек. Все подозреваемые – ранее судимы, не работающие. Один - 25-летний житель Пскова, остальные фигуранты – жители Бежаницкого района в возрасте от 25-и до 32-х лет.

У задержанных изъяты пистолет, маски, средства связи, часть похищенных денежных средств, автомобиль «Ауди», который использовался при совершении преступлений.  Двое из членов этой группы  подозреваются в совершении четырех преступлений в Великих Луках и Бежаницах. В настоящее время все пятеро граждан арестованы. В ходе расследования устанавливается их причастность к совершению и других преступлений.

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