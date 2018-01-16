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Культура

Документы по номинации «Памятники древнего Пскова» должны быть переданы в ЮНЕСКО до февраля

До февраля этого года документы по номинации «Памятники древнего Пскова» должны быть переданы в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева . на первом заседании рабочей группы при комитете по продвижению номинации «Памятники древнего Пскова» в список всемирного наследия ЮНЕСКО 16 января. Передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Яковлевой, после передачи документов в ЮНЕСКО предстоит следующий этап — приглашение экспертов, либо материалы вернутся на доработку. Она также отметила, что есть сложность обоснования уникальности объектов Пскова, так как похожие объекты из Новгорода уже включены в список ЮНЕСКО. «К тому же сегодня значительно усложнились требования к подаче документов», - добавила она.

«Неоднократно мы эту номинацию презентовали», - отметила председатель комитета. Елена Яковлева проинформировала присутствующих, что министерство культуры уже готовит к отправке номинацию «Памятники древнего Пскова».

По её словам, что созданная рабочая группа нужна как инструмент продвижения в список ЮНЕСКО и как инструмент работы и управления объектами всемирного наследия. «А заседание рабочей группы - это сейчас своего рода ликбез для заинтересованных лиц по документации со стороны ЮНЕСКО», - отметила Елена Яковлева.

Напомним, ядро номинации «Памятники древнего Пскова» - средневековое зодчество города. Это 18 объектов оборонного (Покровская башня, Гремячая башня), религиозного (14 приходских храмов, в составе которых Спасо-Преображенский собор в Мирожском монастыре, Иоанновский собор Иоанновского монастыря, собор Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря) и гражданского зодчества (Поганкины палаты и Приказные палаты Кремля).

Эти объекты достойны всемирного признания», - заявила Елена Яковлева. Она рассказала присутствующим, что у псковской номинации длинная и сложная история, которая должна была завершиться ещё в 2007-2009 годах, но включение в список ЮНЕСКО тогда по ряду причин не произошло.

«Надеемся, что нам удастся довести историю до логического конца», - отметила председатель комитета.

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