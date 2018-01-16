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Общество

13 мест для Крещенских купаний оборудуют в Псковской области

В Псковской области обследуют и оборудуют 13 мест для Крещенских купаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение Господне или Святое Богоявление. Праздник является одним из главных в христианстве и посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан.

По официальным данным муниципальных образований, купели будут оборудованы в Гдове на реке Гдовка (улица  1-я Слободская), в деревне Ветвенник Гдовского района на Чудском озере, в деревнях Самолва и Кобылье Городище, в Псковском районе в деревне Выбуты на реке Великой, в Великих Луках на реке Ловати, в Опочецком районе в деревне Лобово на озере Красно. Также иордани появятся на погосте Камно в одноименной деревне Псковского района, в поселке Кунья на реке Лусне, в Пустошке на реке Крупее, в Пушкинских Горах на озере Тоболенец, в Новоржевском районе в деревне Боровичи (Святой источник), в Бежаницах на озере Алё, в Гдовском районе в деревне Залахтовье (база отдыха «Тридевятое Царство»).

Псковичей просят планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты. Также следует помнить, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоёмах крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

Проверка ледового покрытия реки Великой показывает, что толщина льда составляет 7-10 сантиметров.  

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