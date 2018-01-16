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Общество

С правилами противопожарного режима познакомились жители великолукской деревни Свинкино

16 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд в посёлке Мелиораторов и деревне Свинкино Великолукского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью рейда был противопожарный инструктаж граждан.

В ходе рейда распространены листовки и памятки о мерах пожарной безопасности на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «Эксплуатация газового оборудования», проведены противопожарные инструктажи под роспись.

Граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Великолукского района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

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